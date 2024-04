Εμπρός…πίσω για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Νάσου είναι δημοσιογράφος στον ΑΝΤ1.

-

Παρότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη, παραμένει ο θεσμός που συγκεντρώνει την υψηλότερη εμπιστοσύνη των πολιτών, κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι η διοικητική ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Δήμων και γενικά του δημοσίου τομέα είναι μια αναγκαιότητα.

Και ενώ στα λόγια όλοι συμφωνούν, όταν έρχεται η ώρα των πράξεων προβάλλονται περίεργες αντιστάσεις, εμπόδια και πιέσεις, ώστε να μην αλλάζει τίποτε και να συνεχίσουμε να ζούμε σε εποχές που μας πάνε πίσω και όχι μπροστά.

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας κρίσιμης πενταετίας. Θα κρίνει εν πολλοίς, αν οι πόλεις μας, μικρές και μεγάλες, τα νησιά μας, τα χωριά μας, θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν, ώστε να ανταποκριθούν στις μεγάλες, σύγχρονες προκλήσεις των καιρών. Αν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα ανθεκτικό παρόν και ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Δεν μπορεί οι πόλεις μας να πνίγονται ή να καίγονται, να αλλάζουν χαρακτήρα, να τουριστικοποιούνται ή να ερημώνουν και μεγάλα κοινωνικά προβλήματα όπως αυτό της στέγασης, της ενεργειακής φτώχειας, της ασφάλειας, να παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις, λλά οι δημοτικές αρχές να είναι θεατές γιατί δεν έχουν «την αρμοδιότητα» να επέμβουν.

Μόνο με την οικονομική αυτοτέλεια οι Δήμοι θα μπορέσουν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν έργα και παράλληλα να ξεφύγουν από μικροέργα, ρουσφέτια και μικροπολιτική.

Είναι απαράδεκτο ο Δήμαρχος και ο κάθε υπεύθυνος αιρετός της Αυτοδιοίκησης να είναι «επαίτης» έξω από τα γραφεία των αρμοδίων Υπουργών, προκειμένου να διεκδικεί πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος που έχει παρουσιάσει προεκλογικά στους πολίτες.

Εν κατακλείδι, οι σύγχρονοι Δήμοι που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με ορίζοντα το 2030 και το 2050, είναι έξυπνοι, βιώσιμοι, κλιματικά ουδέτεροι και ανθεκτικοί. Αναπτύσσουν μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό, που ξεπερνά κατά πολύ την εκάστοτε δημοτική θητεία, με στόχο όχι απλά και μόνο την επίτευξη οικονομικών στόχων, αλλά της ευημερίας κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Εξ ου και αναπτύσσουν δράσεις για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε τοπικό επίπεδο.

Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουν να κάνουν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές για την καλύτερη διαχείριση των πόρων, όπως η ενέργεια και το νερό, τη μείωση της κυκλοφορίας και της ρύπανσης, τους πράσινους τρόπους φωτισμού και θέρμανσης των κτηρίων.