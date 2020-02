Λασιθίου

Βίντεο – ντοκουμέντο: Πελάτης “πλάκωσε” στο ξύλο ιδιοκτήτρια καφετέριας

Ιδιοκτήτρια καφέ έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από θαμώνα. Το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας…

Άγρια επίθεση από πελάτη δέχθηκε την περασμένη Κυριακή (16/2) ιδιοκτήτρια καφέ στην Νεάπολη Λασιθίου, στην Κρήτη.

Βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας δείχνει καρέ - καρέ τον 55χρονο να μπαίνει στην καφετέρια, να περνάει τον πάγκο και να επιτίθεται στην ιδιοκτήτρια χτυπώντας την και φωνάζοντας της. Ο άνδρας, που σύμφωνα με πληροφορίες λαμβάνει θεραπεία, αμέσως μετά έφυγε με την ίδια να ζητά βοήθεια και φωνάζει όσους ήταν ήδη έξω.

Σύμφωνα με τον σύζυγο της παθούσας δεν υπάρχει προηγούμενο μεταξύ τους, ενώ όπως είπε, ο δράστης δεν είχε επαναλάβει στο παρελθόν ανάλογη επίθεση σε ιδιοκτήτη καταστήματος.

Ο ίδιος δε, ο ιδιοκτήτης κάνει λόγο για ένα άνθρωπο, το θύτη, που χρειάζεται φαρμακευτική βοήθεια, του έχει ήδη γίνει μήνυση όμως κυκλοφορεί ελεύθερος.

Πηγή: fonien.gr