Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Επέστρεψαν μαθητές που είχαν εγκλωβιστεί στην Ιταλία

Με χαμόγελα επέστρεψαν στους δικούς τους οι μαθητές λυκείου της Θεσσαλονίκης που είχαν "εγκλωβιστεί" λόγω του κορονοϊού στην Ιταλία.

Τέλος δόθηκε στην αγωνία για τους 74 μαθητές από το 5ο Λύκειο Καλαμαριάς, με την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη και το σχολείο τους.

Οι μαθητές κατέβηκαν από το λεωφορείο, χαμογελαστοί, ακούραστοι, χωρίς να χει χαλάσει η διάθεση τους, αφού δεν κατάλαβαν πολλά κατά την παραμονή τους στην Ιταλία και αντιλήφθηκαν τι συνέβη από τους γονείς τους.

Τα παιδιά βρισκόταν στη Ρώμη από τις 20 Φεβρουαρίου και επρόκειτο να επιστρέψουν σήμερα με αεροπλάνο. Ωστόσο, λόγω της απεργίας που έχουν κηρύξει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και της έξαρσης του κορωνοϊού στην Ιταλία αναζητούνταν τρόπους προκειμένου οι μαθητές να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τελικά ελήφθη η απόφαση για την επιστροφή τους το απόγευμα της Τρίτης με πλοίο το οποίο αποβίβασε μαθητές και καθηγητές στην Ηγουμενίτσα. Από εκεί ταξίδεψαν με λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται πως οι 74 μαθητές και οι έξι εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν είναι απολύτως καλά στην υγεία τους ενώ κατά την άφιξή τους στην Ηγουμενίτσα, υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές που ήταν στην Ιταλία αποφασίστηκε να πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα για την επομένη της άφιξής τους στην Ελλάδα, ενώ όπως υποστηρίζουν οι γονείς, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το εάν τα παιδιά τους θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και πως οι περισσότεροι θα τα πάνε με δική τους πρωτοβουλία.

Πηγή: thestival.gr