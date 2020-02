Χίος

Αντιπεριφερειάρχης Χίου στον ΑΝΤ1: Εμμένουμε στις θέσεις μας, καμία δομή στα νησιά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Δεν λύνεται το θέμα με τις κλειστές δομές» τόνισε ο Παντελής Μπουγδάνος και υπογράμμισε ότι οι «νησιώτες αισθάνονται ακάλυπτοι στις προθέσεις της Τουρκίας».