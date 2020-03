Ηράκλειο

Φωτιά σε κτήριο γραφείων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συγκρότημα γραφείων "παραδόθηκε" στις φλόγες. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα συγκρότημα γραφείων στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε υπαλλήλους που έσβησαν τις φλόγες, πριν αυτές προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα γραφεία ή απειλήσουν γειτονικά κτήρια.

Η φωτιά προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές.