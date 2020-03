Σέρρες

Βυρώνεια Σερρών: διαμαρτυρία κατοίκων για το κλειστό κέντρο κράτησης (εικόνες)

Ολονύχτια συγκέντρωση έξω από το παλαιό στρατόπεδο, όπου αναμένεται να δημιουργηθεί το προαναχωρησιακό κέντρο για παράτυπους μετανάστες.

Από την στιγμή που, την Πέμπτη το βράδυ, έγινε γνωστό πως θα γινόταν το κλειστό κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών στην Βυρώνεια Σερρών, οι κάτοικοι ήταν ανάστατοι και ξεκίνησαν κινητοποιήσεις, θέλοντας να αποτρέψουν κάθε τέτοια κίνηση, καθώς και τα συνεργεία που θα επιχειρήσουν να ετοιμάσουν τον χώρο.

Οι κάτοικοι άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τον χώρο του στρατοπέδου από τις 23:00 της Πέμπτης, ανάβοντας φωτιές για να ζεσταθούν, ενώ με αναρτήσεις στο Facebook γίνονταν εκκλήσεις προς όλους τους κατοίκους της Βυρώνειας να δώσουν το «παρών» στο πρώην Στρατόπεδο Καλλέργη, στις 04:15 της Παρασκευής.

Από νωρίς το πρωί γίνεται έκκληση από μεγάφωνα στο χωριό να ανέβουν οι πολίτες στο πρώην στρατόπεδο, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Βυρώνεια.

Από νωρίς το πρωί υπάρχει και παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το στρατόπεδο Καλλέργη έχει κλείσει εδώ και λίγα χρόνια και ήταν παλαιότερα Πρατήριο Άρτου, όμως δεν κρατήθηκε ανοιχτό ούτε καν σαν φυλάκιο.

Πηγή: fonh,gr