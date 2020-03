Ηλεία

Κυριακή της Ορθοδοξίας: λίγοι οι πιστοί στις εκκλησίες του Πύργου (εικόνες)

Περιορισμένη η παρουσία κόσμου στην Θεία Λειτουργία για την γιορτή της Ορθοδοξίας, λόγω του κορονοϊού.

«Περιορισμένη είναι η προσέλευση των πιστών σε εκκλησίες του Πύργου, σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Οι εικόνες που καταγράψαμε σήμερα σε μια μεγάλη ημέρα της θρησκείας μας δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί.

Η διάδοση του κορονοϊού στην Ηλεία, αρχίζει και επηρεάζει όλο και περισσότερο την κοινωνική δραστηριότητα», αναφέρει το ρεπορτάζ του ιστότοπου ilialive.gr.