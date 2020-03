Κοινωνία

Εργαζόμενος σε νοσοκομείο ο τέταρτος νεκρός από τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε ανησύχησε και έκανε το τεστ. Σε κατ΄ οίκον απομόνωση έχουν τεθεί οι στενοί συγγενείς του.

(εικόνα αρχείου)

Στους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 53χρονος που νοσηλευόταν τα τελευταία 24ωρα διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και είχε διαγνωστεί θετικός στον SARS-CoV-2. .

Ο 53χρονος από την Σιάτιστα Κοζάνης ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία. Εργαζόταν ως παρασκευαστής στο Μικροβιολογικό Εργαστήρι του Νοσοκομείου της Καστοριάς. Χωρίς να έχει διαπιστωθεί ταξιδιωτικό ιστορικό σε ενδημικές περιοχές, ο άτυχος άνδρας απευθύνθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Κέντρο Υγείας Σιάτιστας όπου μετά από εξέταση οι υπεύθυνοι ήρθαν σε επαφή με την ΕΟΔΥ.

Ακολούθως, ο ίδιος μετέβη, μαζί με τον αδελφό του, στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο της Κοζάνης για περαιτέρω εξετάσεις κι όταν διαγνώστηκε όταν είναι φορέας του κορονοϊού διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η υγεία του τα επόμενα 24ωρα παρουσίασε επιπλοκές με συνέπεια να επέλθει σήμερα το πρωί ο θάνατός του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ηλικιωμένη μητέρα του και ο αδελφός του βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό στη Σιάτιστα.