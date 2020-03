Δωδεκανήσα

Κορονοϊός: Πρώτο κρούσμα στην Κάρπαθο

Επίσημη ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπής του Κέντρου Υγείας του νησιού των Δωδεκανήσων.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στα Δωδεκάνησα...

"Στο νησί μας καταγράφηκε το πρώτο επίσημο κρούσμα επιβεβαιωμένο από τον ΕΟΔΥ", ανακοίνσε, επισήμως, η διοικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας Καρπάθου και προσθέτει πως "η ασθενής, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης των συμπτωμάτων βρίσκεται σε καραντίνα και αναρρώνει στο σπίτι, με ήπια συμπτώματα και με συνεχώς βελτιούμενη την κατάσταση της υγείας της".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας:

"Σας κάνουμε γνωστό ότι έχουμε και στο νησί μας το πρώτο επίσημο επιβεβαιωμένο, από τον ΕΟΔΥ, κρούσμα κορονοιού. Η ασθενής από την πρώτη στιγμή εμφάνισης των συμπτωμάτων βρίσκεται σε καραντίνα και αναρρώνει στο σπίτι με ήπια συμπτώματα και με συνεχώς βελτιουμενη την κατάσταση της υγείας της. Έχει ενημερωθεί το οικείο περιβάλλον.

Η στρατηγική του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ είναι ότι όλος ο πληθυσμός είναι δυνητικά μολυσμένος από τον ιό και για αυτό πρέπει να συμπεριφέρεται με ατομική συνέπεια και ευθύνη, προκειμένου να μειώνεται η διασπορά της νόσου στην κοινότητα. Ευχόμαστε σε όλους τους ασθενείς γρήγορη ανάρρωση και τονίζουμε σε όλους τους συμπολίτες μας να μείνουν σπίτι τους. Κάνουμε επίσης έκκληση στους ευρισκόμενους εκτός Καρπάθου να παραμείνουν εκεί και να επισκεφθούν το νησί μας όταν λήξει ο κίνδυνος της διασποράς του ιού, λόγω των δυσκολιών στην διακομιδή και αεροδιακομιδή των σοβαρών περιστατικών".

Επίσης, κάνει έκκληση σε όσους είναι εκτός των νησιών μας να παραμείνουν εκεί έτσι ώστε να διαφυλάξουν την υγεία των μόνιμων κατοίκων της Δωδεκανήσου.