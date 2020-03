Σάμος

Ο Δήμος Ικαρίας κινείται νομικά κατά του νεαρού με κορονοϊό που πήγε στο νησί (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους και στους συνταξιδιώτες του με το πλοίο της γραμμής.