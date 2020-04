Κοζάνη

Ανησυχία στο Μαμάτσειο: νοσηλεύτριες θετικές στον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δύο νοσηλεύτριες, που έχουν ελαφριά συμπτωματολογία, αναμένεται να δώσουν και νέο δείγμα για επανέλεγχο.

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζανης η είδηση πως ακόμη δύο νοσηλεύτριες έχουν βρεθεί θετικές στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για βοηθούς θαλάμου στην Παθολογική Κλινική, οι οποίες δεν νοσηλεύονται, αλλά παραμένουν στις οικίες τους και σε καραντίνα.

Οι δύο νοσηλεύτριες είχαν έρθει σε επαφή με την 36χρονη νοσηλεύτρια που νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.