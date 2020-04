Θεσσαλονίκη

Νεκρός από φωτιά σε οίκημα

Φριχτό τέλος για ένοικο σπιτιού στο κέντρο της πόλης.

(φωτο αρχείου)

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο οίκημα, στην περιοχή της Νικόπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, πρόκειται για άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών, που φέρεται να διέμενε περιστασιακά στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Στο συμβάν επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ άνδρες ενώ τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.