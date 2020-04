Θεσσαλονίκη

Εμπρηστική επίθεση σε οχήματα των ΕΛΤΑ (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική. Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Εμπρηστική επίθεση από άγνωστους δράστες σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε δύο φορτηγάκια των ΕΛΤΑ που ήταν σταθμευμένα έξω από το κατάστημα της οδού Παπαναστασίου, στο ύψος του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές στα δύο οχήματα, ενώ για την κατάσβεση της στο σημείο του συμβάντος έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο πυροσβεστικά οχήματα και εφτά πυροσβέστες.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές για την επίθεση, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή των προσαχθέντων στην υπόθεση και αφέθησαν όλοι ελεύθεροι.

Βίντεο - φωτογραφίες: thestival.gr.