Θεσσαλονίκη

Γερμανική νάρκη στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για την εξουδετέρωση της νάρκης, που βρήκε αλιευτικό σκάφος.

Μια γερμανική νάρκη ναυτικού τύπου, ανέσυρε από το βυθό της θάλασσας το αλιευτικό σκάφος «ΑΓΓΕΛΟΣ» ΝΘ 556 .

Ο κυβερνήτης του σκάφους ενημέρωσε χθες τη λιμενική αρχή της Νέας Μηχανιώνας, μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της περιοχής. Στελέχη του τοπικού λιμεναρχείου και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του κεντρικού λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για πυρομαχικό υλικό, σχήματος κυλινδρικού σφηνοειδούς, μήκους 1,60 και περιμέτρου 1,98μ. Στο σώμα του διακρίνεται ζώνη σφηνώσεως και υποδοχείς πυροδοτικών μηχανισμών, σε προχωρημένη διάβρωση.

Στην περιοχή μετέβη, επιπλέον, κλιμάκιο πυροτεχνουργών του στρατού ξηράς, όπου μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι πρόκειται για γερμανική νάρκη ναυτικού τύπου.

Από τη λιμενική αρχή που διενεργεί προανάκριση, λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας αποκλεισμού του λιμένα και της παραλιακής οδού και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνση και εξουδετέρωσή της.

