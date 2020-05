Θεσσαλονίκη

Εμπρησμοί οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Καταστροφές και τρόμος από τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα.

Τέσσερα αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν τα ξημερώματα άγνωστοι έκαναν εμπρηστική επίθεση.

Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και οι φλόγες από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τα μπαλκόνια του πρώτου ορόφου, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί.

Παράλληλα και στην ίδια περιοχή, την Ευκαρπία, άγνωστοι πυρπόλησαν μοτοποδήλατα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό της Τροχαίας.