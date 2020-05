Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη

Νυχτερινή αναστάτωση απο την νέα επίσκεψη του "Εγκέλαδου".

Σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο πριν τις δυο μετά τα μεσάνυχτα στα νότια της Κρήτης.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν σε θαλάσσιο χώρο 108 χλμ νότια της Άρβης και το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ήταν στα δέκα χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στο ίδιο περίπου σημείο, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταγράφει κι άλλη δόνηση εντάσεως 3,6 Ρίχτερ.

Οι δονήσεις τις τελευταίες εβδομάδες είναι επαναλαμβανόμενες και σχετίζονται με το μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ που καταγράφηκε στις αρχές Μαΐου.?