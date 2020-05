Θεσσαλονίκη

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Από το Κιλκίς είχε ξεκινήσει η καταδίωξη του οχήματος, που κινήθηκε ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Κινηματογραφική καταδίωξη έγινε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Το όχημα που μετέφερε οκτώ μετανάστες φέρεται να είχε γίνει αντιληπτό από τους αστυνομικούς από το Κιλκίς.

Ο οδηγός του δε σταμάτησε σε σήμα των Αρχών εκεί, παρά ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ευζώνων προς τον Άγιο Αθανάσιο.

Ακολουθώντας τις εντολές του Κέντρου Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κινήθηκαν προς το σημείο περιπολικά της Άμεσης Δράσης, των Τμημάτων Τάξης της περιοχής, της Ασφάλειας, της ΟΠΚΕ και της Τροχαίας.

Ο μεγάλος αριθμός περιπολικών στένεψε τα περιθώρια αντίδρασης του οδηγού του καταδιωκόμενου οχήματος. Η ταχύτητά του άγγιξε τα 200 χλμ/ώρα. Από το χωριό Άγιος Αθανάσιος κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Από θαύμα δεν προκλήθηκε τροχαίο δυστύχημα.

Μπήκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Νέα Μεσήμβρια και προσπάθησε να διαφύγει μέσω αγροτικών δρόμων. Τα περιπολικά απέκοψαν κάθε πιθανή οδό διαφυγής και το όχημα ακινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έξι επιβαίνοντες οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πηγή: thestival.gr