Σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε σπίτι στην Πάτρα, με τους ενοίκους του ευτυχώς, να γλιτώνουν.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, αφού εξαπλώθηκε γρήγορα από το σαλόνι, στο μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε πολύμπριζο του σαλονιού.

Την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

