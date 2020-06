Χίος

Φωτιά στα Ψαρά (βίντεο)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ξέσπασε το απόγευμα στο βόρειο μέρος των Ψαρών, κοντά στη Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν, 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για τη μεταφορά πεζοπόρου τμήματος.

Τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνδράμουν και 3 εθελοντές με 3 οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.