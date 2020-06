Μαγνησία

Φωτιά στο Οχυρό

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ρίχτηκαν αμέσως στην μάχη με τις φλόγες

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας από πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Οχυρό στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Στην περιοχή έσπευσαν και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών έφεραν αποτέλεσμα καθώς η γωτιά τέθηκε υπο μερικό έλεγχο...