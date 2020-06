Ηράκλειο

Πατέρας καταγγέλλει απόπειρα αρπαγής του γιου του

Μπροστά στα μάτια του καταγγέλλει ότι επιχείρησε να αρπάξει τον γιο του γνωστός επιχειρηματίας της πόλης.

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου θα βρεθεί γνωστός επιχειρηματίας της Κρήτης, που κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου. Την καταγγελία φέρεται να έχει κάνει ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί έπαιζε στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ λίγο πιο πέρα ο πατέρας του έπινε καφέ. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος άρπαξε το παιδί από το χέρι και του είπε να πάνε για να του πάρει τυρόπιτα. Ο πατέρας είδε αμέσως το σκηνικό και αντέδρασε καλώντας την Αστυνομία. Σε βάρος του υπερήλικα σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία και πλέον καλείται την ερχόμενη εβδομάδα να δώσει εξηγήσεις για τα όσα του αποδίδονται. Ο ίδιος πάντως αρνείται με σθένος ότι αποπειράθηκε να αρπάξει το παιδί όπως του καταλογίζεται. Πηγή: cretapost.gr