Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατεδάφιση κτισμάτων για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου (εικόνες)

Πλαταίνει η στενή Αγίου Δημητρίου, ενώ συνδέονται Τούμπα – Τριανδρία, με επέκταση της μέχρι τη Λαμπράκη.

Εργασίες κατεδάφισης κτισμάτων για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου ξεκίνησαν σήμερα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για σημαντική κυκλοφοριακή παρέμβαση, που συνδέει την Αγίου Δημητρίου στην περιοχή μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας, έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο όπου εκτελούνται τα έργα. Παράλληλα τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία και θα προσφέρει «ανάσα» σε χιλιάδες πολιτών.

«Επιτέλους θα έχουμε μια σύνδεση της Τούμπας και της Τριανδρίας, μια επέκταση της Αγίου Δημητρίου μέχρι τη Λαμπράκη. Η σύνδεση αυτή θα προσφέρει πνοή, θα δώσει μια γρήγορη διέξοδο σε όλη την ανατολική Θεσσαλονίκη και μια γρήγορη έξοδο προς τον περιφερειακό», ανέφερε, από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Εφραίμ Κυριζίδης, τονίζοντας ότι υπήρξε σαφής εντολή από τον δήμαρχο για την ολοκλήρωση παρόμοιων έργων, τα οποία είχαν μείνει στα συρτάρια».

«Από τον Σεπτέμβριο του 2019, οπότε αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, μέχρι σήμερα, προχωρήσαμε με διαδικασίες εξπρές -με διαδικασίες fast track- τις απαλλοτριώσεις, τις αποζημιώσεις, τις αδειοδοτήσεις για να αρχίσουν οι κατεδαφίσεις, αλλά και τη μελέτη της διάνοιξης», επισήμανε ο κ. Ζέρβας. Διευκρίνισε, άλλωστε, ότι η σημερινή παρέμβαση αποτελεί ένα μόνο κομμάτι του συνολικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των συνθηκών κυκλοφορίας στην πόλη.