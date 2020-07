Τρίκαλα

Θρήνος για τα κορίτσι που κηδεύεται στα γενέθλιά του

«Πάγωσε» η τοπική κοινωνία από τον άδικο και ξαφνικό χαμό της νεαρής κοπέλας.

Μια σειρά τραγικών συμπτώσεων συνθέτουν το σκηνικό του χαμού της 19χρονης Μάρθας, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η νεαρή μαζί με μια φίλη της πήγαιναν με μηχανάκι από τα Τρίκαλα στη Λάρισα, όταν στο ύψος των Γεωργανάδων, το μηχανάκι παρουσίασε βλάβη.

Τα κορίτσια έκαναν στην άκρη της Εθνικής Οδού και η Μάρθα τηλεφώνησε στο θείο της να τις πάρει.

Εντωμεταξύ η μοτοσικλέτα επανήλθε και τα κορίτσια έκαναν αναστροφή στον κόμβο προς Τρίκαλα και περίμεναν στην άκρη του δρόμου, κάτω από μια σκιά ενός δέντρου, τους δικούς τους.

Ο θείος της 19χρονης έφτασε πολύ γρήγορα, πέρασε από μπροστά τους με κατεύθυνση προς Λάρισα, τις χαιρέτησε και μέχρι να πάει λίγα μέτρα παρακάτω και να κάνει αναστροφή και αυτός προς Τρίκαλα το κακό είχε γίνει. Ι.Χ. επιβατικό που οδηγούσε νεαρός και κινούνταν προς Τρίκαλα χτύπησε το μηχανάκι και την άτυχη Μάρθα, ενώ η φίλη της έμεινε εμβρόντητη καθώς ξαφνικά χάθηκε από μπροστά της και η ίδια τραυματίστηκε ελαφρά.

Τραγική ειρωνεία; Η άτυχη Μάρθα είχε σήμερα τα γενέθλιά της. Θα έκλεινε τα 19 της χρόνια. Σήμερα αναμένεται να γίνει η κηδεία της.

Πηγή: trikalavoice.gr, trikalaola.gr