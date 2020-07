Ρεθύμνου

Νεκρός σε τροχαίο στην Κρήτη

Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του στους δρόμους της Κρήτης.

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο ύψος του Μπαλί Ρεθύμνου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε 72χρονος Γερμανός συγκρούστηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη με ΙΧ που οδηγούσε Ρώσος και το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος του άτυχου Γερμανού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αλλοδαπός υπέκυψε στα τραύματά του. Ωστόσο μέσα σε λίγες ώρες ένα δεύτερο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα, όταν 22χρονος μοτοσυκλετιστής συγκρούστηκε με τζιπ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.