Αχαΐα

Κορονοϊός: Πάρτι και συνωστισμός σε ταράτσα (βίντεο)

Την ώρα που γίνονται πιο αυστηρά τα μέτρα για τον κορονοϊό, νεαροί στην Πάτρα διασκέδασαν ο ένας πάνω στον άλλο

Το πάρτι, σύμφωνα με πληροφορίες, διοργανώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με τη συμμετοχή dj σε ταράτσα στο κέντρο της πόλης και φυσικά για προφυλάξεις ούτε λόγος.

Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 100 άτομα, χορεύοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: patrastimes