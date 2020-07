Εύβοια

Ακόμη μία τραγωδία σε παραλία

Μάστιγα οι πνιγοί στις ελληνικές θάλασσες κάθε καλοκαίρι.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 82χρονος, το πρωί του Σαββάτου, από τη θαλάσσια περιοχή “Γαλλίδας” δήμου Καρύστου νότιου Ευβοϊκού κόλπου.

Ο ηλικιωμένος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Καρύστου που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: lamiareport.gr