Θεσσαλονίκη

Τον έπιασαν με κλεμμένες εικόνες στο αυτοκίνητο

Στη «φάκα» 46χρονος που είχε «αδυναμία» σε εικόνες Αγίων.

«Αδυναμία» σε εικόνες Αγίων φαίνεται πως είχε 46χρονος που συνελήφθη για κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε κλέψει εικόνα από Ιερό Ναό στην περιοχή των Μετεώρων.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν άλλες δώδεκα εικόνες, η προέλευση των οποίων ερευνάται.