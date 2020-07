Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με σορό άνδρα που βρέθηκε στη θάλασσα

Εντοπίστηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Παραλίας, στη Θεσσαλονίκη.

H σορός ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης (στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται για άνδρα αναστήματος περίπου 1,75μ, αδύνατο, με καστανά μαλλιά και μούσια. Φορούσε μαύρο εσώρουχο και βερμούδα με στάμπες λεοπάρ. Η σορός φυλάσσεται στο νεκροθάλαμο του Νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος”.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης παρακαλεί όλους όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται παραπάνω ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο: 2313-325800 ή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313-325870-2 (γρ. ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης).