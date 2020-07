Εύβοια

Συναγερμός για σορό που ξεβράστηκε σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο από την Αλόννησο.

Η σορός ενός άνδρας ξεβράστηκε στην παραλία Γιαννιτσίου, στην Εύβοια και εκφράζονται φόβοι ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο από την Αλόννησο.

Η σε προχωρημένη σήψη σορός, εντοπίστηκε από λουόμενο.

Ο άτυχος άνδρας φορούσε βατραχοπέδιλα και επειδή φαίνεται πως πρόκειται για δύτη, η σύζυγος του αγνοούμενου από την Αλόννησο, μεταβαίνει στο νοσοκομείο Καρύστου, όπου μεταφέρθηκε η σορός, για αναγνώριση.

Ο 52χρονος δύτης από την Αλόννησο αγνοείται από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: evima.gr