Αργολίδα

Φωτιά στην Επίδαυρο

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβετικών δυνάμεων για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Κολιάκι του Δήμου Επιδαύρου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ρίψεις νερού απο αέρος κάνουν 2 αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.