Βοιωτία

Θρίλερ με 26χρονη που βρέθηκε νεκρή σε αρδευτικό κανάλι

Η άτυχη γυναίκα είχε χαθεί από τις 31 Ιουλίου, για την οποία έχει εκδώσει Missing Alert το "Χαμόγελο του Παιδιού" στις 4 Αυγούστου.

(φωτογραφία αρχείου)

Το άψυχο σώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε αρδευτικό κανάλι κοντά στον Ορχομενό το μεσημέρι της Παρασκευής

Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, αλλά και την Πυροσβεστική με την 7η ΕΜΑΚ να καλείται στο σημείο για την ανάσυρσή του.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, από τις 31 Ιουλίου αγνοείται στην περιοχή η 26χρονη Αγγελική Πατσούρα για την οποία έχει εκδώσει MISSING ALERT το Χαμόγελο του Παιδιού στις 4 Αυγούστου.