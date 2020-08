Χαλκιδική

Λουκέτο σε μπαρ, ξεφάντωναν ο ένας πάνω στον άλλο

"Ντου" της ΕΛΑΣ σε μπαρ, στο οποίο γινόταν πάρτι που τραγουδούσε γνωστός ράπερ...

Λουκέτο έβαλε η Αστυνομία σε γνωστό μπαρ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής τα ξημερώματα. Πλήθος νεαρών ξεφάντωνε στο πάρτι που ήταν καλεσμένος και τραγουδούσε γνωστός ράπερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιούσε ελέγχους έφτασε στο μπαρ στις 3 τα ξημερώματα. Διαπίστωσε ότι οι θαμώνες που διασκέδαζαν στο εσωτερικό του καταστήματος ξεπερνούσαν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Κατόπιν τούτου το κατάστημα σφραγίστηκε για 15 ημέρες, ενώ επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Νεαρή που διασκέδαζε στο μπαρ, δήλωσε στο ότι μετά τις 2:15, οι υπεύθυνοι του καταστήματος έκλεισαν τις τζαμαρίες και άφησαν ανοιχτή μόνο την κεντρική είσοδο.

