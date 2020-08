Ρεθύμνου

Σοκ: 23χρονη “έσβησε” στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλη μία τραγωδία «γράφτηκε» στην άσφαλτο με θύμα μία νεαρή γυναίκα.

Νεκρή παραλήφθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, μία 23χρονη γυναίκα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στις 06.45 το πρωί της Κυριακής, όταν μία νεαρή γυναίκα, που οδηγούσε μηχανή, έχασε τον έλεγχο της και χτύπησε σε προστατευτικό στηθαίο, στον κόμβο του Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο. Ο θάνατός ήταν ακαριαίος.

H 23χρονη που είχε γεννηθεί στη Μυτιλήνη, ήταν μόνιμη κάτοικος του Ρεθύμνου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο αυτό τροχαίο δυστύχημα διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου.

Πηγή: cretapost.gr