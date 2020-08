Αχαΐα

Διάσωση λουόμενων από φέρι μποτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο περιστατικό διάσωσης λουόμενων από το φέρι μποτ σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο Ρίο.

Δυο άτομα που κολυμπούσαν στην περιοχή παρασύρθηκαν από τα ρεύματα και αμέσως κινητοποιήθηκε το φέρι μποτ, που βρισκόταν εκεί.

Οι δύο κολυμβητές περισυνελλέγησαν από το πλοίο και είναι καλά στην υγεία τους.

Τρίτος κολυμβητής που διασώθηκε από φέρι μποτ, που εκτελεί τη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, την περασμένη Παρασκευή, όταν επιχείρησε να διασχίσει τη γέφυρα κολυμπώντας, αλλά παρασύρθηκε από τα ρεύματα, πλήρωσε πρόστιμο.

Πηγή: tempo24.gr