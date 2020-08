Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Πάντς Γαλαξιδίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.