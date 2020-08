Μεσσηνία

Φωτιά στην Καλαμάτα

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας.

Στη "μάχη" με τις φλόγες ρίχτηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματος.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.