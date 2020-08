Πιερία

Ανήλικοι βρήκαν χειροβομβίδες και υλικά για βόμβες σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο δεν πίστευαν στα μάτια τους...

(εικόνα αρχείου)

Το ανέμελο παιχνίδι μιας ομάδας παιδιών έφερε στο φως ένα ολόκληρο οπλοστάσιο. Σύμφωνα με το thestival.gr, χθες το βράδυ μια παρέα ανήλικων παιδιών ανακάλυψε στρατιωτικό υλικό σε εγκαταλελειμμένη οικία στην Κατερίνη.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο δεν πίστευαν στα μάτια τους. Μεταξύ άλλων στην οικία βρέθηκαν χειροβομβίδες, πυροκροτητές, εκρηκτική ύλη, φιαλίδια βουτανίου και άλλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή το σενάριο εμπλοκής ατόμων με τρομοκρατική δράση.

Για την αναγνώριση του υλικού χρειάστηκε να μεταβούν στο σημείο αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης. Κλιμάκιο του Ελληνικού Στρατού παρέλαβε το στρατιωτικό υλικό και θα δρομολογήσει την καταστροφή του.