Σάμος

Τουρκικά αλιευτικά στη νησίδα Ανθρωποφάγος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, σχεδόν 30 μίλια από τις τουρκικές ακτές.

"Σαρώνουν" τα ελληνικά χωρικά ύδατα Τούρκοι ψαράδες.

«Αυτοί δεν θα αφήσουν τίποτα, θα σηκώσουν και τις πέτρες από το βυθό της θάλασσας» λέει καπετάνιος ελληνικού αλιευτικού στο protothema.gr σχολιάζοντας το θράσος με το οποίο κινούνται Τούρκοι ψαράδες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το βίντεο που ακολουθεί καταγράφει τι συνέβαινε περίπου στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής, στη νησίδα Μεγάλος Ανθρωποφάγος, στο νησιωτικό συγκρότημα των Φούρνων. Σχεδόν 500 από τις ακτές του Μεγάλου Ανθρωποφάγου, νησίδα που ανήκει σε συστάδα της περιοχής των Φούρνων, τέσσερα μεγάλα τουρκικά αλιευτικά ψάρευαν ευρισκομένα εντός της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης.

Ελληνες ψαράδες που κατέγραψαν την παράνομη δραστηριότητα των τουρκικών αλιευτικών επισημαίνουν ότι αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθούν οι Τούρκοι: Κινούνται σε ομάδες των τριών-τεσσάρων αλιευτικών -που το καθένα έχει μήκος περίπου 20 μέτρα ενώ τα ελληνικά είναι το πολύ δεκάμετρα- και σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.