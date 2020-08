Ηράκλειο

Φωτιά - Αγία Πελαγία: “Καμπάνα” στους δύο “εμπρηστές”

Η πυρκαγιά κατέκαψε δεκάδες στρέμματα γης, ενώ απείλησε σπίτια και ξενοδοχεία.

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου πέρασαν σήμερα δύο άνδρες, 65 και 73 ετών αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, την Πέμπτη,ς στην Αγία Πελαγία, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, καθώς η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε οικόπεδο.

Το δικαστήριο έκρινε και τους δύο κατηγορούμενους ένοχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με δικαίωμα αναστολής. Μάλιστα, ο 73χρονος άσκησε αμέσως έφεση κατά της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Πελαγία κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης.

Η φωτιά έκαψε 30 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης, ωστόσο δεν κάηκαν σπίτια και τουριστικές επιχειρήσεις που κινδύνευσαν αρχικά από τη φωτιά.

