Φλώρινα

Φλώρινα: Ιερέας απαγορεύει τη μάσκα μέσα στον ναό

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επισκεπτών για την απαγόρευση χρήσης μάσκας εντός του ναού. Ο ιερέας έχει βγάλει και ανακοίνωση.

Ένας ιερέας στην Φλώρινα απαγορεύει στους πιστούς να φοράνε μάσκα εντός του ναού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ert.gr, έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επισκεπτών για την απαγόρευση χρήσης μάσκας εντός του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φλώρινας.

Όπως αναφέρουν πολίτες ο ιερέας απαγόρευσε στο ποίμνιο του να φορούν τη μάσκα μέσα στο Ιερό Ναό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προκαλώντας την αντίδραση πιστών.

Μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Στον ιερό και αγιασμένο οίκο του Θεού δεν επιτρέπεται να φοράμε μάσκα γιατί δείχνει ασέβεια και ολιγοπιστία».