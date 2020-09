Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα αστυνομικό τμήμα

Ο COVID-19 έριξε "νοκ -άουτ" το μισό προσωπικό του ΑΤ.

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 17 αστυνομικοί τέθηκαν, την Τετάρτη, σε καραντίνα στη Ναύπακτο. Θεωρούνται στενές επαφές κρούσματος κορονοϊού στο Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας agriniopress.gr, πρόκειται για τη μισή δύναμη του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του. Οι 17 αστυνομικοί θα υποβληθούν σε τεστ.

Το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει τεθεί σε καραντίνα για 14 μέρες. Την όλη διαχείριση έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ και σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση των επαφών του προσωπικού – οικογενειακού περιβάλλοντος του αστυνομικού.

