Λέσβος

Κυτέλης στον ΑΝΤ1 για Μόρια: Χιλιάδες μετανάστες ξαπλωμένοι στους δρόμους (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη διασπορά του κορονοϊού, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στο ΚΥΤ και τις δραματικές εξελίξεις.