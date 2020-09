Λέσβος

Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αστυνομίας στο Καρά Τεπέ (εικόνες)

Στόχος να οδηγηθούν στη νέα δομή πρόσφυγες και μετανάστες που παραμένουν στους δρόμους, για 10η ημέρα μετά τη φωτιά που κατέστρεψε τον καταυλισμό της Μόριας.

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στον Καρά Τεπέ με στόχο να οδηγηθούν στη νέα δομή που δημιουργήθηκε στην περιοχή πρόσφυγες και μετανάστες που παραμένουν στους δρόμους, για 10η ημέρα μετά τη φωτιά που κατέστρεψε τον καταυλισμό της Μόριας.



Έως και χθες το βράδυ στη νέα δομή είχαν μπει 5.000 άτομα από τους 12.000 συνολικά άστεγους.

Από το πρωί, τουλάχιστον 1000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στην πύλη της νέας δομής περιμένοντας να μπουν, να αρχίσει η ταυτοποίηση τους, να ελεγχθούν υγειονομικά και να οδηγηθούν στις σκηνές τους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς κοιμήθηκαν έξω από τη νέα δομή περιμένοντας να ανοίξει.