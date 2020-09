Κορινθία

Τραγωδία στην άσφαλτο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα δεν υπάρξαν περισσότερα θύματα. Τραυματισμένοι ανασύρθηκαν πολλοί επιβαίνοντες στα οχήματα.

Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Επαρχιακό δρόμο Νεμέας- Αηδονιών.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο, συγκρούστηκε για αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους, με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, τρεις να τραυματιστούν σοβαρά και πέντε ελαφρά.

Πηγή: epiruspost.gr