Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ - Τι ζητούν οι φοιτητές

Συμβολική κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ από φοιτητές. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Συμβολική κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το πρωί μέλη της Φοιτητικής Πρωτοβουλίας Πολιτικών Επιστημών και σχημάτων που συμμετέχουν σε φοιτητικούς συλλόγους του ιδρύματος.

Οι φοιτητές, με αφορμή την έναρξη του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, ζητούν να γίνονται όλα τα μαθήματα με φυσική παρουσία. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 11 το πρωί.

Τα μαθήματα στα τμήματα του ΑΠΘ ξεκίνησαν με συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διά ζώσης διδασκαλίας. Τα μαθήματα στα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις θα διεξάγονται με φυσική παρουσία, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.