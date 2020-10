Μεσσηνία

Νεκρός 17χρονος από πυροβολισμό

Ο 17χρονος έφερε θανάσιμα τραύματα στην κοιλιά και τον θώρακα από πυρά καραμπίνας. Σάλος έξω από το νοσοκομείο.

Τραγωδία στην Καλαμάτα, όπου ένας 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή από πυρά καραμπίνας.

Πρόκειται για ένα νεαρό Ρομά, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το best-tv.gr, μπήκε σε ξένη ιδιοκτησία, σε χωριό του δήμου Μεσσήνης, προκαλώντας την οργή του 64χρονου ιδιοκτήτη.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με θανάσιμα τραύματα στην κοιλιά και τον θώρακα.

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες Ρομά, με την Αστυνομία να προσπαθεί να τους κρατήσει μακριά.