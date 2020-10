Αιτωλοακαρνανία

Επίθεση ροτβάιλερ σε 4χρονο κοριτσάκι

Το ζώο ήταν ελεύθερο στην παιδική χαρά δημοτικού πάρκου.

Στην παιδική χαρά του δημοτικού πάρκου Αγρινίου ένα δεσποζόμενο σκυλί, ροτβάιλερ, επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι, σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών.

To σκυλί όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ ήταν λυμένο. Ευτυχώς, η γιαγιά του παιδιού αλλά και γονείς άλλων παιδιών επενέβησαν, ωστόσο “το σκυλί επέμενε να ορμά στο παιδάκι και μόνο σε αυτό”.

Όταν, εν τέλει, κατάφεραν να απομακρύνουν το κοριτσάκι και να το προστατεύσουν, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες στο «Agrinio365» Media Group, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ο οποίος και τον μάζεψε, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και έφυγε… χωρίς να πει κουβέντα!

Οι οικείοι του κοριτσιού όμως κατέγραψαν την πινακίδα και ενημέρωσαν την αστυνομία.σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες στο Agrinio365 Media Group.