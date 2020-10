Σέρρες

Είχε σπίτι του παράνομο εργαστήριο λαθραίων τσιγάρων (εικόνες)

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα, εντόπισαν και ναρκωτικά στο σπίτι.

Ένα παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας λαθραίων καπνικών ειδών εντόπισαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Λαθρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, μετά από έρευνα και τη σύλληψη, την περασμένη Παρασκευή, ενός άνδρα.



Στο σπίτι του βρέθηκαν ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπου γινόταν η επεξεργασία του λαθραίου καπνού και η συσκευασία λαθραίων τσιγάρων.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα λαθραίου καπνού, βάρους 27 κιλών και 862 γραμμαρίων, 120 συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους 14 κιλών και 960 γραμμάριων, 900 αυτοσχέδια λαθραία τσιγάρα, 17.000 άδειοι τσιγαροσωλήνες, εξοπλισμός κατεργασίας και παρασκευής καπνικών προϊόντων, ένα αποξηραμένο δενδρύλλιο κάνναβης ύψους ενός μέτρου, ποσότητα κάνναβης βάρους 110 γραμμαρίων, ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης βάρους 60 γραμμαρίων και διάφορα αρωματικά έλαια, συνολικής ποσότητας 6 λίτρων και 100 ml.

Τα καπνικά προϊόντα που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών, ενώ ο άνδρας που συνελήφθη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Φωτογραφείες: voria.gr