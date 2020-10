Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Κάρπαθο

Άμεση ήταν η αντίδραση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κοίλιος Καρπάθου.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα ελικόπτερο.