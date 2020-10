Θεσσαλονίκη

Ντοκουμέντο τρόμου από ένοπλη ληστεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεαρός υπάλληλος που βρέθηκε έρμαιο ένοπλων ληστών περιγράφει τη δραματική εμπειρία του στον ΑΝΤ1.